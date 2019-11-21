لاعبو الزمالك يستقبلون البرديسي مشجع النادي الكفيف...

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جدة - عمرو شويل استقبل لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، احمد البرديسي مشجع النادي الكفيف، وذلك عقب قيام مصطفي فتحي لاعب القلعة البيضاء بتلبية نداء المشجع الذي طلب الحضور لالتقاط الصور التذكارية مع اللاعبين ومصافحتهم.

وقام فتحي باهداء البرديسي تي شيرت النادي الذي يحمل رقم قميصه ١٤. كما استقبل اللاعبون المشجع داخل غرف خلع الملابس وصافحوه ورحبوا به وتمنوا للمشجع التوفيق.

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