شكرا لقرائتكم ثنائي مصر يحصد الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا لزوجي أطباق الحفرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

بينما حصل أحمد قمر وماجى عشماوى فضية المنافسة .

كان الرامى حمادة طلعت قد حصل على ذهبية منافسات البندقية 50 م راقد .

بينما حصل يوسف حلمى على برونزية المنافسة ، فيما جاء إبراهيم محمد كريم فى المركز الرابع .

Advertisements

أما على صعيد منافسات زوجى المسدس ضغط هواء حصلت مصر على المركز الاول عن طريق الثانى رضوى عبد اللطيف و سامى عبد الرازق ، فيما حصل على الفضية الثنائى دينا عصمت و جمال حافظ .

وتشارك مصر فى هذه البطولة بكل من الرماة، أحمد قمر وعبد العزيز محيلبة ومصطفى أحنيش وسوزان جابر وماجى عشماوى وأيو مدحت والزهراء شعبان.

يشارك أيضًا فى منافسات هذه البطولة كل من أسامة السعيد ويوسف مقار وشيماء حشاد وهدير السيد مخيمر ومحمد حمدى عبد القادر وهدير سعيد وأميرة فتوح وحافظ جمال وسامى عبد الرازق وأحمد نبيل ودينا عصمت ومسكات على ومى ممدوح وحمادة طلعت وإبراهيم أحمد ومحمود أحمد طه وأحمد شعبان ومحمد أمالى ومصطفى إسماعيل وإبراهيم محمد وأميرة بهاء ابو شقة .