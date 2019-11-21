شكرا لقرائتكم الزمالك يصل الكونغو 28 نوفمبر لمواجهة مازيمبى بدورى الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتغادر بعثة الزمالك القاهرة، يوم 27 من الشهر الجارى متجهة إلى الكونغو ولكنها ستنتقل فى البداية إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا فى هذا اليوم ثم ستنتقل عبر طائرة أخرى إلى الكونغو من إثيوبيا صباح اليوم التالى.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يصل الكونغو 28 نوفمبر لمواجهة مازيمبى بدورى الأبطال... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.