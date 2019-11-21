شكرا لقرائتكم الزمالك يصل الكونغو 28 نوفمبر لمواجهة مازيمبى بدورى الأبطال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر وصول بعثة الزمالك إلى الكونغو، يوم 28 من شهر نوفمبر الجارى، استعداداً لمواجهة مازيمبى الكونغولى، فى المباراة المقرر لها يوم 30 من الشهر ذاته فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا فى المجموعة التى تضم إلى جانبهما كلا من أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.

ويدير مباراة الزمالك ومازيمبى طاقم تحكيم مكون من:"الحكم الجابونى إريك أوتوجو كاستان حكماً للساحة، التشادى عيسى يايا مساعد أول والجابونى مارليس بوريس مساعد ثانى، والجابونى بيير أتشو حكما رابعا".

وتغادر بعثة الزمالك القاهرة، يوم 27 من الشهر الجارى متجهة إلى الكونغو ولكنها ستنتقل فى البداية إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا فى هذا اليوم ثم ستنتقل عبر طائرة أخرى إلى الكونغو من إثيوبيا صباح اليوم التالى.