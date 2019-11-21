شكرا لقرائتكم تعرف على لاعبي المنتخب الاولمبي المطلوبين فى الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويضع الأهلي عينه على أكثر من لاعب من نجوم المنتخب الأوليمبي لتدعيم صفوف الفريق الأحمر سواء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو بنهاية الموسم الجاري، خاصة وأن الفريق لا يحق له سوى التعاقد مع 2 لاعبين فقط في الشتاء وفقاً للوائح المسابقة، بينما يأتي الخيار الأول لفايلر المدير الفني للأهلي تدعيم صفوفه بمهاجم أجنبي سوبر في الشتاء.
ويتابع الأهلي أكثر من لاعب في صفوف المنتخب الأوليمبي بخلاف لاعبيه المعارين فيه وهم أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار، إلا أن هناك 4 لاعبين أخرين على قوة أندية أخري يتابعهم الأهلي تمهيداً لضمهم خلال الفترة المقبلة.
ويعد الثلاثي أسامة جلال مدافع انبي وأحمد رمضان بيكهام نجم وادي دجلة وعبد الرحمن مجدي جناح الإسماعيلي، وذلك بخلاف طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب، على رأس المطلوبين داخل القلعة الحمراء رغم عدم مشاركته في بطولة أمم افريقيا بداعي الإصابة.
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