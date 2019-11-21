شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يضم 19 لاعبا لمواجهة الجزيرة الإماراتي بالبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأبرز اللاعبين المنضمين لقائمة الفريق هم محمد مخلوف لاعب الوسط بجانب محمد عمار مدافع الفريق الشاب وجاء ابرز الغائبين محمد صادق بجانب ابراهيم ابو اليزيد.
وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى…
حراسة المرمى… محمد مجدى ، محمد فوزى ، محمود عبد المنصف.
خط الدفاع ..أحمد أيمن ، باهر المحمدى ، محمد مجدى الجمل ، محمد هاشم ، محمد عمار ، أسامة إبراهيم.
خط الوسط ..عماد حمدى ،محمد بيومى ، احمد مدبولى ، همام طارق ، عبد الرحمن مجدى ، محمد مخلوف ، محمود دونجا ، بيكيتى .
خط الهجوم .. شيلونجو ، حازم مرسى .
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