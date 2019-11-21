شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يضم 19 لاعبا لمواجهة الجزيرة الإماراتي بالبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضم الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي بقيادة الصربي "ميودراج يسيتش" 19 لاعبا استعدادا للمغادرة إلى الإمارات لملاقاة بطلها "الجزيرة" يوم 26 نوفمبر الجارى لحساب جولة الإياب من دور ال16 بكأس محمد السادس للاندية الأبطال . وأبرز اللاعبين المنضمين لقائمة الفريق هم محمد مخلوف لاعب الوسط بجانب محمد عمار مدافع الفريق الشاب وجاء ابرز الغائبين محمد صادق بجانب ابراهيم ابو اليزيد.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى… حراسة المرمى… محمد مجدى ، محمد فوزى ، محمود عبد المنصف. Advertisements خط الدفاع ..أحمد أيمن ، باهر المحمدى ، محمد مجدى الجمل ، محمد هاشم ، محمد عمار ، أسامة إبراهيم. خط الوسط ..عماد حمدى ،محمد بيومى ، احمد مدبولى ، همام طارق ، عبد الرحمن مجدى ، محمد مخلوف ، محمود دونجا ، بيكيتى . خط الهجوم .. شيلونجو ، حازم مرسى .

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