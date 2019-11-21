شكرا لقرائتكم ماركيزيو يتحول إلى الصحافة بعد اعتزاله كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تحول كلاوديو ماركيزيو لاعب خط الوسط السابق لفريق يوفنتوس والمنتخب الإيطالي لكرة القدم، إلى العمل في الصحافة، وقد بدأ يوم الخميس عمله ككاتب عمود لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" اليومية.

ويسهم ماركيزيو، 33 عاما، بكتاباته في صحيفة "كورييري تورينو" المحلية، المعنية بأخبار مدينة تورينو التي يقيم بها ماركيزيو ويتواجد بها مقر نادي يوفنتوس.

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وكان أول عمود لماركيزيو ليس متعلقا بكرة القدم، وإنما كتب ماركيزيو تكريما مؤثرا لعاملة الإغاثة الإيطالية سيلفيا رومانو، التي اختطفت في كينيا قبل عام واحد ولم يجر العثور عليها حتى الآن.

عمود ماركيزيو يوم الخميس

وقال ماركيزيو عبر حسابه بتطبيق مشاركة الصور على الإنترنت "إنستغرام"، إنه قبل العمل لصحيفة "كورييري تورينو" من أجل التأكيد لوالدي سيلفيا رومانو، أنه متعاطف معهم. عليهم أن يثقوا بأنهما ليسا بمفردهما، وأن سيلفيا هي ابنتنا وشقيقتنا وصديقتنا التي نفخر بها."

وقضى ماركيزيو أغلب مسيرته الاحترافية ضمن صفوف يوفنتوس وتوج معه بلقب الدوري الإيطالي سبع مرات، وقد أعلن اعتزاله في أكتوبر الماضي بعد أن قضى الموسم الأخير ضمن صفوف زينيت سان بطرسبرغ الروسي.