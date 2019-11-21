شكرا لقرائتكم نيمار يتعافى من الإصابة ويشارك أمام ليل الفرنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، أن النجم البرازيلي نيمار سيلحق بالمواجهة أمام ليل يوم الجمعة.

ولكن توخيل أوضح في الوقت ذاته أن الجناح الفرنسي الشاب كيليان مبابي ولاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي لن يشاركا في اللقاء.

ويعاني فيراتي من إصابة في الركبة كما يعاني لاعب الوسط الإسباني اندير هيريرا من تمزق في العضلة الرباعية للفخذ، كما تعرض لوك مبي سوه لإصابة في العضلة الضامة.

وبعد الانتهاء من المواجهة أمام ليل تنتظر باريس سان جيرمان مواجهة غاية في القوة أمام ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.