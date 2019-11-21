اتفاقية شراكة بين الهيئة العامة للرياضة و"زين السعودية" لرعاية "موسم الدرعية"









اسماء السيد - بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والمهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية"، تم الإعلان عن توقيع اتفاقية مشتركة بين الطرفين تكون بموجبه "زين السعودية" شريكاً رئيسياً وحصرياً من قطاع الاتصالات لرعاية "موسم الدرعية" الذي ينطلق غداً الجمعة 22 نوفمبر 2019م ويستمر حتى 21 ديسمبر.

وتمت مراسم التوقيع اليوم الخميس 21 نوفمبر 2019م في مقر "موسم الدرعية" بين مدير عام إدارة الفعاليات بالهيئة عبدالعزيز بن أحمد باعشن، ونائب الرئيس التنفيذي للاتصال بشركة "زين السعودية" ريان بن عبدالله التركي.