ليفانتي ومايوركا للهروب من منطقة الخطر









اسماء السيد - يسعى كل من ليفانتي وضيفه ريال مايوركا إلى الهروب من الخطر عندما يلتقيان الجمعة في افتتاح المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحتل ليفانتي المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام ريال مايوركا السادس عشر.

ويأمل ليفانتي في العودة إلى سكة الانتصارات بعد خسارته امام مضيفه أتلتيك بلباو 1-2، وقبلها حقق فوزين مدويين الأول على مضيفه ريال سوسييداد الخامس 2-1، والثاني على ضيفه برشلونة المتصدر وحامل اللقب عندما قلب تخلفه بهدف النجم الارجنتيني ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الشوط الأول إلى انتصار بثلاثية في الثاني.

من جهته، يرغب ريال مايوركا العائد هذا الموسم الى دوري الاضواء في مواصلة صحوته وتحقيق الفوز الثاني على التوالي والخامس هذا الموسم.

وبدوره فجر ريال مايوركا المفاجأة بإلحاقه الخسارة الأولى بريال مدريد عندما تغلب عليه 1-صفر في المرحلة التاسعة.

ويخوض برشلونة اختبارا سهلا في ضيافة ليغانيس صاحب المركز الاخير وعينه على القمة المرتقبة على ارضه الاربعاء المقبل امام ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا.

ويبدو برشلونة مرشحا بقوة لكسب النقاط الثلاث والانفراد بالصدارة التي يتقاسمها مع ريال مدريد الذي ينتظره اختبار صعب امام ضيفه ريال سوسييداد الخامس.

ويتصدر برشلونة برصيد 25 نقطة بفارق الاهداف امام النادي الملكي علما بانهما يملكان كلاسيكو مؤجل إلى 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وسيحاول برشلونة وضع ريال مدريد تحت الضغط كونه يلعب قبله بست ساعات، وقد يجد ريال مدريد نفسه ثالثا لان جاره اتلتيكو الثالث بفارق نقطة واحدة يلعب قبله بساعتين ونصف في ضيافة غرناطة الثامن.

وعلى غرار برشلونة، يخوض ممثلا العاصمة مباراتي الدوري وتركيزهما منصب على مباراتيهما في المسابقة القارية العريقة حيث يلعب ريال مدريد مع ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي الثلاثاء، فيما يحل أتلتيكو مدريد ضيفا على يوفنتوس الإيطالي في اليوم ذاته.

وتبرز أيضا مباراة ريال بيتيس مع ضيفه فالنسيا السبت.

وهنا البرنامج (توقيت غرينيتش)

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الجمعة:

(20:00) ليفانتي - ريال مايوركا

السبت:

(12:00) ليغانيس - برشلونة

(15:00) ريال بيتيس - فالنسيا

(17:30) غرناطة - أتلتيكو مدريد

(20:00) ريال مدريد - ريال سوسييداد

الأحد:

(11:00) إسبانيول - خيتافي

(13:00) اوساسونا - أتلتيك بلباو

(15:00) إيبار - ألافيس

(17:30) فياريال - سلتا فيغو

(20:00) بلد الوليد - إشبيلية