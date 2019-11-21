محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
شهدت تدريبات الزمالك انتظام الرباعي الدولي محمد عواد وعبدالله جمعة ومحمود علاء وأحمد سيد (زيزو) بعد نهاية مشاركتهم مع المنتخب الوطني في المعسكر الأخير والذي واجه فيه الفراعنة كل من كينيا وجزر القمر.
ويتأهب الزمالك لمواجهة إنبي يوم الاثنين ضمن مباريات الدوري الممتاز.
وخاض حازم إمام تدريبات تأهيلية قبل أن يُشارك في جزء من التدريبات ليقترب من التعافي بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.
وشارك قائد الفريق شيكابالا في تدريبات تأهيلية بعد المشاركة في المران وذلك بسبب آلام بسيطة في القدم.
كما شهدت التدريبات عودة محمد عبد الغني حيث خاض المران مع المجموعة منذ البداية بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي خضع له في اليومين الماضيين بسبب آلام أعلى الظهر.
وغاب عن المران يوسف إبراهيم أوباما والذي يُعاني من نزلة برد.
كانت هذه تفاصيل خبر الدوليون ينتظمون في مران الزمالك.. وعودة عبدالغني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.