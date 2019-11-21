الدوليون ينتظمون في مران الزمالك.. وعودة عبدالغني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

شهدت تدريبات الزمالك انتظام الرباعي الدولي محمد عواد وعبدالله جمعة ومحمود علاء وأحمد سيد (زيزو) بعد نهاية مشاركتهم مع المنتخب الوطني في المعسكر الأخير والذي واجه فيه الفراعنة كل من كينيا وجزر القمر.

ويتأهب الزمالك لمواجهة إنبي يوم الاثنين ضمن مباريات الدوري الممتاز.

وخاض حازم إمام تدريبات تأهيلية قبل أن يُشارك في جزء من التدريبات ليقترب من التعافي بشكل كامل من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

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وشارك قائد الفريق شيكابالا في تدريبات تأهيلية بعد المشاركة في المران وذلك بسبب آلام بسيطة في القدم.

كما شهدت التدريبات عودة محمد عبد الغني حيث خاض المران مع المجموعة منذ البداية بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي خضع له في اليومين الماضيين بسبب آلام أعلى الظهر.

وغاب عن المران يوسف إبراهيم أوباما والذي يُعاني من نزلة برد.