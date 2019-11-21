قبل نهائي أمم أفريقيا.. هل يكسر منتخب مصر عقدة صاحب الأرض؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسام عادل:

يصطدم منتخب مصر الأوليمبي بنظيره الإيفواري فى الثامنة من مساء غد الجمعة فى المباراة النهائبة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام وهو يسعي لكسر العقدة التي صاحبت أصحاب الأرض.

البطولة التي انطلقت عام 2011 بنظام الأمم الأفريقية للكبار ( 8 فرق) ونصت لوائحها على صعود الأول والثاني ظلت مستعصية على أصحاب الأرض في نسختين متتاليتين.

انطلقت بطولة أفريقيا تحت 23 سنة، بأول نسخة لها، في المغرب، عام 2011، وذلك بعدما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" تغيير نظام التأهل للأولمبياد، وأقر البطولة في اجتماعه عام 2009 .

واستضافت المغرب البطولة في الفترة ما بين 26 نوفمبر، والعاشر من ديسمبر 2011، حيث كانت هذه البطولة بمثابة التصفيات القارية المؤهلة لأولمبياد لندن 2012 .

واجه منتخب مصر المغرب في نصف النهائي، المغرب صاحب الأرض والجمهور، وتمكن صاحب الأرض من الفوز على منتخبنا بثلاثة أهداف لهدفين، حيث سجل للمغرب عبد العزيز برادة هدفين، ويونس مختار هدف، وسجل لمصر محمد صلاح، وأحمد شرويده ، وبذلك كان منتخب الأسود الثلاثة أول المتأهلين للأولمبياد، وإلى المباراة النهائية .

وجمعت المواجهة الثانية منتخبا السنغال والجابون، وضربت الجابون موعد مع المغرب في المباراة النهائية، بالفوز على السنغال بهدف إيندري ديوجو، لتصبح الجابون ثاني المتأهلين إلى لندن 2012 .

ولعب المغرب والجابون في النهائي بطولة أفريقيا للشباب ليخسر أسود الأطلس المباراة 1-2 بعدما تقدم بهدف نظيف .

واستطاع منتخب مصر حسم المركز الثالث والتأهل إلى الأولمبياد بعد غياب 20 عام بعد أن تخطى السنغال بهدفين نظيفين سجلهما صالح جمعة وأحمد شرويده .

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في عام 2015 وبالتحديد في 6 أغسطس قرر الاتحاد الأفريقي، تغيير مسمى البطولة، من بطولة أفريقيا تحت 23 سنة، إلى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، لتصبح على غرار بطولة الكبار، علماً أن البطولة تقام كل أربع سنوات .

كان من المقرر أن تقام بطولة 2015 في جمهورية الكونغو الديمقراطية في ما بين فترة الخامس والتاسع عشر ديسمبر من نفس العام، ولكن تراجع الاتحاد الأفريقي عن ذلك، وقرر إسناد البطولة للسنغال .

أقيمت البطولة، في السنغال في الفترة ما بين 26 نوفمبر، والعاشر ديسمبر حيث كانت هذه البطولة مؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل .

ولم ينجح منتخب مصر بقيادة البدري في هذا الوقت، في تجاوز دور المجموعات، حيث تعادل مع المنتخب النيجيري 2-2 والجزائر 1-1 وتلقى هزيمة من مالي بهدف ليودع دور المجموعات .

وتأهل إلى نصف النهائي في هذه البطولة، السنغال صاحب الأرض،جنوب إفريقيا،نيجيريا، والجزائر .

فازت الجزائر، على جنوب إفريقيا بهدفين دون رد وتأهلت لأولمبياد ريو، وإلى نهائي البطولة، بينما فازت نيجيريا على السنغال صاحب الأرض بهدف نظيف لتصعد هي الأخرى للأولمبياد، وتضرب موعد في المباراة النهائية مع الجزائر .

وتوجت نسور نيجيريا بالبطولة علي حساب الجزائر بالفوز 2-1 بينما حسمت جنوب أفريقيا البطاقة الثالثة وتأهلت للأولمبياد، على حساب السنغال في مباراة المركز الثالث والرابع .

وبذلك تأهل إلى الأولمبياد، عن هذه البطولة، نيجيريا البطل،الجزائر الوصيف وجنوب إفريقيا صاحب المركز الثالث .

بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام 2019، استضافتها مصر في الفترة بين 8 و22 نوفمبر الجاري شهدت صعود مصر إلى النهائي فهل تكسر عقدة صاحب الأرض؟