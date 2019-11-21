الكاف يُعلن حكام نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن طاقم الحكام الذي سيدير مباراة نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا بين مصر وكوت ديفوار. وسيواجه المنتخب المصري نظيره الإيفواري يوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي. وأفاد المركز الإعلامي للبطولة أن الحكم اندوفيترا راكوتوجاونا من مدغشقر سيدير المباراة النهائي وسيعاونه كل من جيمس ايملي (سيشيل) وديك اوكيلو (اوغندا) والحكم الرابع: سليمان دجاما (جيبوتي) Advertisements وتم الإعلان عن حكام مباراة تحديد المركز الثالث والرابع والتي جاءت كالآتي: حكم الساحة: بوبو تراوري (مالي) المساعدان: فتيحة جيرموني (المغرب) وابيلميرو دوس ريس (ساوتومي) الحكم الرابع: ساليما موكانساجا (رواندا)

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