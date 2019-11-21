الظهور الأخير.. رمضان ينتزع التصفيق بعد "خطبة"حول صلاح .. ودعم إعلامي لإيناس مظهر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

جاء المؤتمر الصحفي الأخير قبل المباراة الأخيرة لمنتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً صاخباً وشهد العديد من المشاهد .

الاستعانة بصلاح في الأولمبياد كان الشاغل والسؤال الأهم في المؤتمر وهو ما رد عليه رمضان صبحي بإجابةى انتوع بها التصفيق من الحاضرين في لقطة استثنائية.

وطلب رمضان من الجميع دعم الـ 21 لاعباً في قائمة المنتخب الأوليمبي واصفهن بـ " الرجالة" مشدداً على أن أمر الاستعانة بالثلاثي الكبير - دون أن يذكر اسم صلاح - سابق لأوانه ويرجع إلى رؤية المدير الفني.

ولاقت خطبة رمضان استحسان الإعلاميين الذين وصفوا رمضان بـ " القائد" واللاعب الكبير.

إيناس مظهر المنسق الإعلامي للمؤتمر الصحفي علق على الصورة المنتشرة لها في المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز مصر على جنوب أفريقيا وإعلان التأهل رسمياً لأولمبياد طوكيو.

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واقتحم نجوم مصر المؤتمر للاحتفال مع شوقي غريب وسط ابتسامة مدرب جنوب أفريقيا ولقطة تظهر إنزعاج مظهر .

وعلقت مظهر "أنا مش نكدية والأمر كان مفاجأة، أنا لا أحب النكد كما وصفوني وظللت ابكي لمدة يوم بسبب تعليقات الجماهير على الصورة".

ودعم الإعلاميين مظهر عقب كلمتها وتوضحيها مؤكدين على ما قالته خلال كلمتها القصيرة.

ويواجه منتخب مصر نظيره الإيفواري في الثامنة من مساء غد الجمعة فى نهائي البطولة بعد صعود المنتخبين للأولمبياد فيما يواجه المنتخب الغاني نظيره الجنوب أفريقي على المركزين الثالث والرابع من أجل بطاقة التأهل للأولمبياد .