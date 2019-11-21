محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:
قال مصدر في المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إنه لم يتم حسم مكان إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وشهدت العاصمة المصرية القاهرة اليوم الخميس اجتماعًا للمكتب التنفيذي لمناقشة عدد من الأمور من بينها مكان إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الجارية.
وأضاف المصدر في تصريح مقتضب لمصراوي: "لم يتم الاستقرار بعد على مكان نهائي دوري أبطال أفريقيا."
وأعلن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في شهر يونيو الماضي، بأن نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية سيكون من مباراة واحدة.
ويُشارك الأهلي والزمالك في النسخة الحالية من دوري الأبطال حيث يشارك الزمالك في المجموعة الأولى رفقة مازيمبي والأول من أغسطس وزيسكو، فيما أوقعت الأهلي في المجموعة الثانية رفقة بلاتنيوم والهلال السوداني والنجم الساحلي.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| الكاف لم يُحدد مكان نهائي دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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