الزمالك يستقبل البرديسي مشجع النادي الكفيف

استقبل لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، احمد البرديسي مشجع النادي الكفيف، وذلك عقب قيام مصطفي فتحي لاعب الفريق الأبيض بتلبية نداء المشجع الذي طلب الحضور لالتقاط الصور التذكارية مع اللاعبين ومصافحتهم. الفريق الأبيض بتلبية نداء المشجع الذي طلب الحضور لالتقاط الصور التذكارية مع اللاعبين ومصافحتهم. وقام فتحي باهداء البرديسي تي شيرت النادي الذي يحمل رقم قميصه ١٤. كما استقبل اللاعبون المشجع داخل غرف خلع الملابس وصافحوه ورحبوا به وتمنوا للمشجع التوفيق.

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