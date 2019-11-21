الكأس.. يا أبطال

المنتخب الأوليمبى يواجه أفيال كوت ديفوار بشعار «لا بديل عن الفوز»

تتجه أنظار الملايين من الجماهير المصرية صوب استاد القاهرة فى الثامنة مساء اليوم الجمعة، لمتابعة مواجهة المنتخب الأوليمبى أمام نظيره الإيفوارى، فى نهائى بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

وحقق الفراعنة الهدف الأكبر وهو التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز على جنوب إفريقيا فى الدور نصف النهائى، إذ يصعد المنتخبان المتأهلان

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إلى نهائى البطولة مباشرة إلى الأوليمبياد، برفقة المنتخب الذى سيحتل المركز الثالث من بين جنوب إفريقيا وغانا اللذين يلتقيان فى الرابعة والنصف عصر اليوم.

ويبقى الهدف الثانى للفراعنة وهو الفوز بلقب البطولة وإهدائها إلى الشعب المصرى لمصالحته بعد خسارة بطولة الأمم الإفريقية للكبار والتى خسرتها مصر على أرضها وودعت

مبكرًا من ربع النهائى على يد «البافانا بافانا» فى مشهد حزين خلال الصيف المنصرم.

ولن تكون مهمة منتخبنا سهلة فى حصد اللقب على حساب فريق كوت ديفوار الذى يلعب كرة جماعية رائعة ومنظم جيداً من الناحية الدفاعية.

ومن المنتظر أن يخوض الفراعنة المباراة بتشكيل يضم الحارس محمد صبحى، وفى الدفاع أسامة جلال ومحمد عبدالسلام وأحمد رمضان «بيكام»، وعلى الجانبين كريم العراقى وأحمد فتوح، وفى الوسط أكرم توفيق وعمار حمدى وأمامهما عبدالرحمن مجدى ورمضان صبحى ويقود الهجوم مصطفى محمد.