الجزيرة المطروحي يتأهل إلى دور الـ 32 من كأس مصر

تأهل الفريق الأول بنادي الجزيرة المطروحي، إلى دور الـ32 من بطولة كأس مصر عقب الفوزعلي نظيره السنبلاوين بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على ملعب المدينة الشبابية

بأبو قير.

وحسم التعادل السلبي اللقاء ليحتكم الفريقين إلى ركلات الجزاء الترجيحية، التي ابتسمت لفريق الجزيرة المطروحي في بطولة الكأس بعدما فاز على

الحرية المطروحي في الدور التمهيدي الأول، وفريق "باي"، في الدور التمهيدي الثاني.

وكان الفريق وصل الموسم الماضي إلي دور الـ32 من بطولة كأس مصر الموسم الماضي، ونجح في إقصاء المصري البورسعيدي من البطولة وودع أمام بتروجيت من دور الـ16 بركلات الترجيح.