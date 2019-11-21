تعرف على نتائج الأسبوع الخامس من دوري مركز الشباب

اختتمت اليوم الجولة الخامسة من دوري مراكز الشباب بالفيوم بإقامة 8 مباريات ضمن 3 مجموعات، على 3 ملاعب مختلفة.

وأقيمت 8 مباريات على ملاعب مركز شباب حنا حبيب، وملعب الشهيد حسن عبد المنعم عنتر(مركز شباب طامية سابقًا)، والمدينة الرياضية بدمو، وأسفرت عن 35 هدفًا في مجمل الأهداف التي سجلت خلال أيام الأسبوع الرابع.

وجاءت مباريات اليوم الثاني كالتالي:

طبهار تغلب علي كحك بحري بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي اقيمت علي

ملعب حنا حبيب بالمجموعة الاولى.

بينما حقق فريق شباب ترسا الفوز علي شباب سنوفر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المواجهة التي اقيمت علي

ملعب شباب طامية بالمجموعة الثانية.

كما اكتسح فريق شباب المشترك قبلي نظيره غيضان بخمسة اهداف مقابل هدف، في المواجهة التي اقيمت علي

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ملعب حنا حبيب بالمجموعة الأولى.

فيما تغلب فريق شباب الشواشنة علي نظيره حنا حبيب، بخمسة أهداف مقابل هدفين بالمجموعة الأولى.

وحسم التعادل السلبي مواجهة فريقي شباب سيلا وشباب بيهمو في المواجهة التي اقيمت علي

ملعب شباب سنورس بالمجموعه الثانية.

بينما فاز فريق منشاة الجمال علي سنهور القبلية بأربعة أهداف، مقابل هدفين في المواجهة

التي اقيمت علي ملعب شباب طامية بالمجموعة الثانية.

واكتسح فريق تلات نظيره شباب بو جندير بثمانية أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي أقيمت علي ملعب دمو بالمجموعة الثالثة.

وانتهت المواجهة الأخيرة التي اقيمت علي ملعب دمو بين فريقي جردو، بالمجموعة الثالثة.

والجدير بالذكر أن النسخة السابعة من دوري مركز الشباب تشهد مشاركة 17فريقا من محافظة الفيوم من 5 إدارات فرعية بالفيوم، وهم: مركز شباب الشواشنة ومركز شباب طبها ومركز شباب حنا حبيب ومركز شباب المشرق قبلي ومركز شباب سنهور القبلية ومركز شباب بيهمو ومركز شباب سنوفر ومركز شباب فرحات ومركز شباب غيضان ومركز شباب كحك بحري ومركز شباب أبو جندير ومركز شباب جردو ومركز شباب دفنو ومركز شباب تلات ومركز شباب سيلا ومركز شباب طبهار ومركز شباب ترسا.