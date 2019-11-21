سموحة يكتسح فريق الشباب برباعية

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة بقيادة حسام حسن، على فريق الشباب "99" برباعية نظيفة، فى المباراة التجريبية التى جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب سموحة ضمن استعدادات الفريق لمواجهة طنطا في الدوري الممتاز. استعدادات الفريق لمواجهة طنطا في الدوري الممتاز. سجل الأهداف إسلام الفار "هدفين" ومحمود فهمى والكاميرونى رونالد وانجا. ويستعد الفريق الاول لاستئناف مبارياته في الدوري الممتاز، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد خمسة نقاط. في الدوري الممتاز، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد خمسة نقاط. حيث خسر أمام الأهلي في افتتاح الدوري، وتعادل مع المقاولون العرب بهدفين لكل منهما، وحقق الفوز علي انبي بهدفين مقابل هدف كما تعادل مع بيراميدز دون أهداف.

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