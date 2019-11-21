جدول مباريات اليوم الجمعة 22-11-2019

المباراة موعد المباراة المناسبة كوت دي فوار – مصر الساعة 20:00 بتوقيت مصر،21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينيتش بطولة أفريقيا لأقل من 23 عاماً غانا – جنوب أفريقيا الساعة 16:30 بتوقيت مصر،17:30 بتوقيت السعودية، 14:30 بتوقيت جرينيتش بطولة أفريقيا لأقل من 23 عاماً ليفانتي – ريال مايروكا الساعة 22:00 بتوقيت مصر،23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الإسباني بروسيا دورتموند – يادريورن الساعة 21:30 بتوقيت مصر،22:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت جرينيتش الدوري الألماني باريس سان جيرمان – ليل الساعة 21:45 بتوقيت مصر،22:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت جرينيتش الدوري الفرنسي اوتريخت 2 – إي زد آلكمار 2 الساعة 21:00 بتوقيت مصر،22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الهولندي الدرجة الأولى إن أي سي بريدا – أجاكس أمسترداد (ب) الساعة 21:00 بتوقيت مصر،22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الهولندي الدرجة الأولى دي جرافشاب – بي إس في آيندهوفن 2 الساعة 21:00 بتوقيت مصر،22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الهولندي الدرجة الأولى إف سي إيندهوفن – كامبور الساعة 21:00 بتوقيت مصر،22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الهولندي الممتاز أبها – الفتح الساعة 14:30 بتوقيت مصر،15:30 بتوقيت السعودية، 12:30 بتوقيت جرينيتش الدوري السعودي للمحترفين الحزم – الرائد الساعة 16:55 بتوقيت مصر،17:55 بتوقيت السعودية، 14:55 بتوقيت جرينيتش الدوري السعودي للمحترفين الشباب – الفيحاء الساعة 18:40 بتوقيت مصر،19:40 بتوقيت السعودية، 16:40 بتوقيت جرينيتش الدوري السعودي للمحترفين Advertisements حسنية أكادير – المغرب التطاوني الساعة 18:00 بتوقيت مصر،19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينيتش الدوري المغربي للمحترفين الدفاع الحسني الجديدي – رجاء بني ملال الساعة 20:00 بتوقيت مصر،21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينيتش الدوري المغربي للمحترفين الشارقة – بني ياس الساعة 16:00 بتوقيت مصر،17:00 بتوقيت السعودية، 14:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الإماراتي للمحترفين خورفكان – الظفرة الساعة 16:00 بتوقيت مصر،17:00 بتوقيت السعودية، 14:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الإماراتي للمحترفين حي الوادي نيالا – هلال الأبيض الساعة 16:00 بتوقيت مصر،17:00 بتوقيت السعودية، 14:00 بتوقيت جرينيتش الدوري السوداني الممتاز أهلي الخرطوم – الرابطة كوستي الساعة 19:00 بتوقيت مصر،20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينيتش الدوري السوداني الممتاز نجران – القادسية الساعة 14:25 بتوقيت مصر،15:25 بتوقيت السعودية، 12:25 بتوقيت جرينيتش دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي الصليبيخات – كاظمة الساعة 15:05 بتوقيت مصر،16:05 بتوقيت السعودية، 13:05 بتوقيت جرينيتش كأس الاتحاد الكويتي، المجموعة 1 اليرموك – القادسية الساعة 15:05 بتوقيت مصر،16:05 بتوقيت السعودية، 13:05 بتوقيت جرينيتش كأس الاتحاد الكويتي، المجموعة 1 الجهراء – الفحيحيل الساعة 17:30 بتوقيت مصر،18:30 بتوقيت السعودية، 15:30 بتوقيت جرينيتش كأس الاتحاد الكويتي، المجموعة 1 الخور – الغرافة الساعة 15:00 بتوقيت مصر،16:00 بتوقيت السعودية، 13:00 بتوقيت جرينيتش كأس نجوم قطر، المجموعة B السيلية – الدحيل الساعة 17:10 بتوقيت مصر،18:10 بتوقيت السعودية، 15:10 بتوقيت جرينيتش كأس نجوم قطر، المجموعة B قطر – العربي الساعة 17:10 بتوقيت مصر،18:10 بتوقيت السعودية، 15:10 بتوقيت جرينيتش كأس نجوم قطر، المجموعة B

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