رياضة | عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الأهلي وإنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي التعاقد مع أسامة جلال مدافع المنتخب الأولمبي وفريق إنبي عقب نهاية بطولة كأٍ الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وكان الأهلي قد حصل على توقيع اللاعب أسامة جلال قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، تحت 23 عامًا، هذا الشهر ولكن لا يزال مجلس إدارة نادي إنبي يتمسك باستمرار اللاعب حتي نهاية الموسم لحاجة الفريق لخدماته.