رياضة | حارس أوراوا يتوعد الهلال قبل نهائي دوري أبطال آسيا

وكان نيشيكاوا قد غاب عن لقاء الذهاب في محيط الرعب؛ بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

وقال نيشيكاوا في تصريحات للموقع الرسمي لدوري أبطال آسيا عبر "تويتر": "عدم تواجدي في الملعب خلال لقاء الذهاب، ومشاهدتي للمباراة من المدرجات أعطتني فرصة كبيرة لتحليل نقاط القوة والضعف لدى فريق الهلال".

وتابع "جميعنا جاهزون لخوض مباراة الإياب، الفرصه أمامنا كبيرة لحصد اللقب، كون اللقاء في سايتاما فالدافع والحافز ليس لنا فقط بل لجماهيرنا أيضًا".

يذكر أن أوراوا قد فاز بالنسخة الماضية من دوري أبطال آسيا على حساب الهلال، بهدف دون رد على ملعب سايتاما في لقاء الإياب، فيما تعادل الفريقين في مباراة الذهاب، ليتوج أوراوا بلقب البطولة الآسيوية لنسخة 2017.

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وحقق الهلال فوزا ثمينا في مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه البيروفي أندريه كاريلو بعدما استغل تمريرة رائعة من محمد البريك، ليضعها في شباك أورارا، عند الدقيقة 60.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي، والساعة التاسعة بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا.