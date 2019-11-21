رياضة | ريال مدريد يتحرك لضم صفقة ذهبية من العدو التقليدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتحرك لضم صفقة ذهبية من العدو التقليدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني في التحرك نحو خطف صفقة من العيار الثقيل من داخل الغريم التقليدي أتلتيكو مدريد في الصيف المقبل.

ووفقاً لموقع ديفنسا سنترال الإسباني فإن ريال مدريد في يفكر في التعاقد مع جواو فيلكس نجم فريق أتلتيكو مدريد خلال الفترة القادمة.

واشار الموقع إلى أن البرتغالي جواو فيليكس مهاجم فريق أتلتيكو مدريد لا يشعر بالسعادة في الأتليتي وبدأ يفكر في الرحيل عن الفريق الصيف المقبل.