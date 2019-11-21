رياضة | نهائي دوري أبطال آسيا| تعرف على خطة الهلال استعدادا لمواجهة أوراوا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهائي دوري أبطال آسيا| تعرف على خطة الهلال استعدادا لمواجهة أوراوا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
خطة الهلال استعدادا لمواجهة أوراوا
ونفذ رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال في مران اليوم، عددل من الجمل الفنية والتكتيكية، إلى جانب فرض مناورة على جزء من الملعب.
ومن المقرر أن تتوجه بعثة الهلال، إلى مدينة سايتاماغدا الجمعة، عند الساعة 9:30 مساء بتوقيت اليابان أي قبل 48 ساعة من إياب نهائي دوري أبطال آسيا.
ومن المقرر أن يجري الهلال مرانه الخامس والأخير في طوكيو، غدا عند الساعة 5:30 عصراً، ليستعد الفريق لإقامة تدريبه الأخير عند الساعة 6:00 مساء السبت مرانه، على ملعب سايتاما، قبل النهائي الآسيوي ب24 ساعة.
وخطف الزعيم فوزا ثمينا في مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه البيروفي أندريه كاريلو بعدما استغل تمريرة رائعة من محمد البريك، ليضعها في شباك أورارا، عند الدقيقة 60.
ومن المقرر أن يقام لقاء العودة، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي، والساعة التاسعة بتوقيت جرينتش.
وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا.
وأسند الاتحاد الاسيوي لكرة القدم مهمه إدارة مباراة الهلال ضد أوراوا إلى الحكم الأوزبكي فالنتين كوفالينكو، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.
وكان الحكم الأوزبكي فالنتين كوفالينكو قد أدار 47 مباراة في دوري أبطال آسيا، بينهما 3 مباريات للهلال، فاز الزعيم مرتين وتعادل مرة.