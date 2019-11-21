رياضة | نجم المنتخب السعودي السابق يتوقع نتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا بنهائي دوري الأبطال

وحقق الهلال فوزا ثمينا في مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه البيروفي أندريه كاريلو بعدما استغل تمريرة رائعة من محمد البريك، ليضعها في شباك أورارا، عند الدقيقة 60.

وقال العويران عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إن شاء الله... بعدد الطائرات اللي حركت إلى اليابان.. النتيجة 4 - صفر لصالح الهلال".

ودشن العويران هاشتاح #يسقط_أوراوا؛ لدعم الهلال قبل مواجهة أوراوا في النهائي الآسيوي.

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يذكر أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي، قرر تيسير 4 طائرات لنقل الجماهير لمساندة الهلال في مواجهة أوراوا، في النهائي الآسيوي.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي، والساعة التاسعة بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا.