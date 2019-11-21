رياضة | صدمة مدوية.. تحديد مدة غياب نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة مدوية.. تحديد مدة غياب نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مدة غياب لوكاس فاسكويز لاعب وسط فريق ريال مدريد بعد تعرضه للإصابة خلال الساعات الماضية.

وكان نادي ريال مدريد قد أصدر بيانا رسميا في الساعات قال فيه: أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب لوكاس فاسكيز اليوم، من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، انه يُعاني من كسر في اصبع قدمه اليسرى في انتظار التطورات .

ووفقا للصحفية أرانشا رودريغيز التي اكدت في تصريحات لإذاعة الكادينا كوبيه على أن فاسكويز سيغيب عن ريال مدريد لمدة شهر ونصف تقريباً بسبب الإصابة.