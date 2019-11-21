رياضة | قرار مفاجئ من ريال مدريد حول عودة رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار مفاجئ من ريال مدريد حول عودة رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل حول عودة كريستيانو رونالدو من جديد لريال مدريد خلال الفترة القادمة.

واشارت صحيفة آس الإسبانية إلى ان البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي ليس سعيداً في مدينة تورينو وينوي الرحيل عن السيدة العجوز عقب نهاية الموسم.

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وارتبط رونالدو خلال الفترة الماضية بالعودة من جديد لريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة واللعب من جديد في البرنابيو.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية، فإن هناك ترحيب كبير من مجلس إدارة نادي ريال مدريد بعودة رونالدو من جديد للفريق.