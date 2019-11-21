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رياضة | قرار مفاجئ من ريال مدريد حول عودة رونالدو

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فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل حول عودة من جديد لريال مدريد خلال الفترة القادمة.

واشارت صحيفة آس الإسبانية إلى ان البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي ليس سعيداً في مدينة تورينو وينوي الرحيل عن السيدة العجوز عقب نهاية الموسم.

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وارتبط رونالدو خلال الفترة الماضية بالعودة من جديد لريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة واللعب من جديد في البرنابيو.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية، فإن هناك ترحيب كبير من مجلس إدارة نادي ريال مدريد بعودة رونالدو من جديد للفريق. 

واشارت الصحيفة إلى قيمة عودة رونالدو إلى ريال مدريد ستكلف خزائن النادي الملكي من (50) إلى (60) مليون يورو، وهي أقل بقيمة (40) مليون يورو، من تلك التي دفعها يوفنتوس للحصول على خدمات اللاعب في الموسم الماضي.

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