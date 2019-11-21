رياضة | تحكيم مالاجاشي لإدارة نهائي الأمم الإفريقية بين مصر وكوت ديفوار

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة المالاجاشي أحمد أحمد، عن طاقم حكام مباراة مصر الأوليمبي وموت ديفوار الأوليمبي، في نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

تحكيم مالاجاشي لإدارة نهائي الأمم الإفريقية

وكشفت لجنة الحكام بالكاف، عن تعيين المالاجاشي أندوفترا راكونوجاونا كحكم ساحة، وديك أوكيلو كمساعد أول، وجميس فريدريك إيميل مساعدًا ثانيًا، ودجاما سليمان أحمد حكمًا رابعًا في ختام البطولة.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا بالفترة من 8 حتى 22 من الشهر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات تتنافس على ثلاث بطاقات مؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وتأهل المنتخب الوطني الأولمبي لنهائيات أولمبياد طوكيو2020، بعدما صعد للمباراة النهائية للأمم الإفريقية.

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وكان المنتخب الوطني بقيادة شوقي غريب المدير الفني، احتل صدارة مجموعته الأولى التي ضمت كل من "مالي، وغانا، والكاميرون"، قبل أن يطيح بنظيره الجنوب إفريقي بثلاثية دون رد في نصف نهائي البطولة.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره كوت ديفوار، مساء غدٍ الجمعة على ملعب القاهرة الدولي، في نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.



كما يواجه منتخب جنوب افريقيا نظيره الغاني في مباراة تحديد البطاقة الثالثة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2020 والتي تقام في نفس اليوم.