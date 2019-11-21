رياضة | زيدان يجهز مفاجأة صادمة لجاريث بيل

يجهز الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني مفاجأة للويلزي جاريث بيل جناح الفريق المدريدي خلال الفترة القادمة.

ذكر موقع ديفنسا سنترال، أن زيدان يفكر في عدم الاعتماد على جاريث في مباراة ريال سوسيداد القادمة ولا توجد نية للمدرب في ضمه للقائمة.

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واشارت الصحيفة إلى أن قرار زيدان ضد بيل جاء بعدما استفز اللاعب جماهير الملكي بعد تأهل منتخب ويلز ليورو 2020 برفع لافتة مسيئة للنادي الملكي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة فريق ريال سوسيداد على ملعب سان سيباستيان يوم السبت المقبل في ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن الأسبوع الرابع عشر من المسابقة.

و لم يعب بيل بقميص ريال مدريد في أي مباراة منذ الخامس من أكتوبر الماضي لكنه عاد و لعب بشكل طبيعي مع منتخب ويلز مؤخراً و شارك في 60 دقيقة أمام أذربيجان و 88 دقيقة ضد المجر في تصفيات بطولة الأمم الأوروبية.