شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يحاول الحفاظ علي نجمه بتجديد عقده والان مع التفاصيل

الخميس 21 نوفمبر 2019 يقدم النجم الانجليزي رحيم سترلينج مستوي جيد مع المان. سيتي هذا الموسم في كافة البطولات وهذا ما جعل ريال مدريد بالإهتمام باللاعب ومحاولة اغراءه لجلبه الي سانتياجو برنابيو .

Advertisements وكشفت تقارير صحفية إنجليزية عن محاولات نادي مانشستر سيتي من أجل تجديد عقد رحيم ستيرلينغ نجم الفريق بهدف تحصينه من إغراءات ريال مدريد . وأشارت التقارير إلا أن مانشستر سيتي وضع 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع تحت قدمي ستيرلينغ من أجل تجديد عقده حتى صيف عام 2023. وشارك ستيرلينغ ستيرلينغ في 16 مباراة بكافة المسابقات هذا الموسم سجل خلالها 14 هدفاً وصنع ثلاثة أهداف

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