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نيمار يعود لسان جيرمان أمام ليل وغياب فيراتي ومبابي

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اللاعب البرازيلي نيمار داسيلفا

أكد الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، أن النجم البرازيلي نيمار سيلحق بالمواجهة أمام ليل غدا الجمعة.

ولكن توخيل أوضح في الوقت ذاته أن الجناح الفرنسي الشاب كيليان مبابي ولاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي لن يشاركان في اللقاء.

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ويعاني فيراتي من إصابة في الركبة كما يعاني لاعب الوسط الإسباني اندير هيريرا من تمزق في العضلة الرباعية للفخذ كما تعرض لوك مبي سوه لإصابة في العضلة الضامة.

وبعد الانتهاء من المواجهة أمام ليل تنتظر باريس سان جيرمان مواجهة غاية في القوة أمام الإسباني في يوم الثلاثاء المقبل.

 

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