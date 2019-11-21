انت الان تتابع نيمار يعود لسان جيرمان أمام ليل وغياب فيراتي ومبابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

اللاعب البرازيلي نيمار داسيلفا

أكد الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، أن النجم البرازيلي نيمار سيلحق بالمواجهة أمام ليل غدا الجمعة.

ولكن توخيل أوضح في الوقت ذاته أن الجناح الفرنسي الشاب كيليان مبابي ولاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي لن يشاركان في اللقاء.

Advertisements

ويعاني فيراتي من إصابة في الركبة كما يعاني لاعب الوسط الإسباني اندير هيريرا من تمزق في العضلة الرباعية للفخذ كما تعرض لوك مبي سوه لإصابة في العضلة الضامة.

وبعد الانتهاء من المواجهة أمام ليل تنتظر باريس سان جيرمان مواجهة غاية في القوة أمام ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.