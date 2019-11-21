انت الان تتابع نيمار يعود لسان جيرمان أمام ليل وغياب فيراتي ومبابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكد الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، أن النجم البرازيلي نيمار سيلحق بالمواجهة أمام ليل غدا الجمعة.
ولكن توخيل أوضح في الوقت ذاته أن الجناح الفرنسي الشاب كيليان مبابي ولاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي لن يشاركان في اللقاء.
ويعاني فيراتي من إصابة في الركبة كما يعاني لاعب الوسط الإسباني اندير هيريرا من تمزق في العضلة الرباعية للفخذ كما تعرض لوك مبي سوه لإصابة في العضلة الضامة.
وبعد الانتهاء من المواجهة أمام ليل تنتظر باريس سان جيرمان مواجهة غاية في القوة أمام ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر نيمار يعود لسان جيرمان أمام ليل وغياب فيراتي ومبابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.