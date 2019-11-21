شكرا لقرائتكم مفاجأة.. الزمالك يُهاجم إنبى بدون هداف المنتخب الأولمبى فى أمم إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، إراحة مصطفى محمد مهاجم الفريق وهداف أمم إفريقيا تحت 23 سنة، من المواجهة المقبلة أمام إنبى، المقرر لها يوم الإثنين القادم، فى الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز التى يحتل فيها الفريق الأبيض المركز الثانى برصيد 10 نقاط عقب خوضه 4 مباريات بينما يحتل إنبى المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة بعد خوضه 5 مباريات.

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ويرغب ميتشو فى إراحة مصطفى محمد من المواجهة القادمة أمام الفريق البترولى نظراً لمشاركاته المتتالية بشكل أساسى مع المنتخب الوطنى الأولمبى فى كأس البطولة الأفريقية المقامة في مصر والمقرر نهايتها اليوم الجمعة بمواجهة مصر لنظيره كوت ديفوار فى النهائى الذى سيقام على ستاد القاهرة الدولى والذى يسعى فيه الفراعنة إلى التتويج بلقب البطولة.

ويفضل الصربى ميتشو الاعتماد على عمر السعيد مهاجم الزمالك بشكل أساسى فى المباراة المقبلة أمام إنبى وذلك فى قيادة خط هجوم الفريق الأبيض مع إراحة مصطفى مهاجم المنتخب الأولمبى تجنبا لتعرضه للإجهاد وذلك حتى يكون جاهزاً لقيادة هجوم الفريق الأبيض فى مواجهة مازيمبى الكونغولى، التى ستقام يوم 30 من شهر نوفمبر الجارى، فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات التى تضم إلى جانبهما كلا من أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى وسيدير لقاء الأبيض مع نظيره مازيمبى طاقم حكام مكون من: "الحكم الجابونى إريك أوتوجو كاستان حكماً للساحة، التشادى عيسى يايا مساعد أول والجابونى مارليس بوريس مساعد ثانى، والجابونى بيير أتشو حكما رابعا".