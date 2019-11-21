شكرا لقرائتكم عصام شلتوت: عودة الجماهير هى المخرج الأهم فى صناعة الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف عصام شلتوت فى تصريحات لقناة تايم سبورت أن نظام تذكرتى الخاص بحضور المباريات يعامل المصريين معاملة الـ vip، كما أن المخرج الأهم لصناعة الكرة هو عودة الجماهير، بنفس النظام الذى شهدته بطولة أمم أفريقيا للكبار التى أقيمت بمصر يونيو الماضى ، حيث شهدت مباراة المنتخب الاولمبى و غانا حضور تاريخى ورقم قياسى لم يحدث من قبل، وهوما يمكن ترجمته بان مصر فازت بتنظيم عالمى .
وعن مباراة الغد بين الفراعنة وكوت ديفوار بنهائى البطولة الأفريقية ، قال شلتوت أن مباراة الغد هى مهرجان عالمى بمقاييس عالمية ، يجعلنا فى المصاف الدولية ، و سيشهد تألق الفارعنة، و قدرتهم على ترويض الأفيال الإيفوارية .
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