شكرا لقرائتكم عصام شلتوت: عودة الجماهير هى المخرج الأهم فى صناعة الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع أن بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر، تجعلنا نتعامل باننا فى المصاف الدولية ، حيث ان هناك الكثير من الأحداث و البطولات الالعالمية التى تقام الاراضى المصرية ، ومنها مهرجان القاهرة السينمائى ، و هو ما يعكس الحالة التى تعيشها مصر ، مما يدعو لفخر لكل مصرى .

وأضاف عصام شلتوت فى تصريحات لقناة تايم سبورت أن نظام تذكرتى الخاص بحضور المباريات يعامل المصريين معاملة الـ vip، كما أن المخرج الأهم لصناعة الكرة هو عودة الجماهير، بنفس النظام الذى شهدته بطولة أمم أفريقيا للكبار التى أقيمت بمصر يونيو الماضى ، حيث شهدت مباراة المنتخب الاولمبى و غانا حضور تاريخى ورقم قياسى لم يحدث من قبل، وهوما يمكن ترجمته بان مصر فازت بتنظيم عالمى .

وعن مباراة الغد بين الفراعنة وكوت ديفوار بنهائى البطولة الأفريقية ، قال شلتوت أن مباراة الغد هى مهرجان عالمى بمقاييس عالمية ، يجعلنا فى المصاف الدولية ، و سيشهد تألق الفارعنة، و قدرتهم على ترويض الأفيال الإيفوارية .