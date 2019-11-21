شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يصل البحرين لمواجهة المحرق بالبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثه الاتحاد السكندرى، إلى البحرين استعداد لمواجهة المحرق البحرينى فى لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل، وكان الاتحاد قد فاز فى لقاء العوده بهدفين لاشى أحرزهما أحمد رفعت و خالد قمر .

ويخوض الاتحاد تدريبه الأول فى تمام السابعة والنصف مساء كان فى استقبال البعثه فى مطار المنامة عبد الرحمن جمعه و وابراهيم عبد الله الشيخ اعضاء مجلس الإداره و السيد جاسم مسئول العلاقات العامه بنادى المحرق البحرينى .

ويستعد الاتحاد السكندرى لمواجهة المحرق البحرينى يوم 24 نوفمبر الجارى فى لقاء العودة المقرر بينهما بالعاصمة البحرينية المنامة فى دور الـ16 من البطولة العربية .

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ويسعى طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى للخروج بنتيجة إيجابية فى تلك المباراة، خاصة أن الفريق سيعود لمواجهة الإسماعيلى بالدورى يوم 30 نوفمبر.