شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يرفض انضمام همام طارق لمنتخب العراق فى خليجي 24... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتلقي النادي الاسماعيلي طلبا من منتخب العراق يطلب فيه السماح للدولي العراقي همام طارق بالمشاركة في خليجي 24 التي تنطلق الثلاثاء المقبل بقطر الأمر الذي رفضه مسئولي الدراويش لارتباط النادي بمواجهة الجزيرة الإماراتي .
ومن المقرر أن يلحق همام طارق لاعب وسط الإسماعيلى، ببعثة الفربق فى الإمارات، وذلك اعتبارا من بعد غدا السبت، تحضيرا للقاء الجزيرة الإماراتى يوم 26 نوفمبر الجارى ، فى إياب دور الــ 16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال .
وكان اللاعب قد شارك ضمن صفوف منتخب بلاده خلال فترة الأجندة الدولية وساهم فى اعتلائه قمة المجموعة الثالثة في ترتيب منافسات تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة لكأس الأمم وكأس العالم بقطر 2022 .
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