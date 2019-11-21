شكرا لقرائتكم الرباعي الدولي يعود للإنتظام بتدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة انبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم الرباعي الدولي للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في تدريبات الفريق الجماعية اليوم استعدادا لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز.

وشارك محمد عواد وعبد الله جمعة ومحمود علاء وأحمد سيد "زيزو" في التدريبات الجماعية للفريق وذلك بعد عودتهم من صفوف المنتخب الأول الذي خاض مباراتين في تصفيات أمم إفريقيا 2021.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي الإثنين المقبل في الدوري الممتاز.

إصابة محمود شيكابالا في تدريبات الزمالك



تعرض محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لإصابة خلال تدريبات الفريق اليوم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعداداً لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز.

يسابق الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الزمن لإعداد محمود عبد الرازق شيكابالا قبل استئناف مباريات الدوري المصري الممتاز.

وخضع شيكابالا اليوم خلال تدريبات الزمالك لتدريبات تأهيل تحت اشراف الجهاز الطبي للزمالك والمعد البدني

تدريبات تأهيلية لشيكابالا بعد مشاركته في بداية المران اليوم بشكل طبيعي وذلك بسبب آلام بسيطة في القدم.

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وطالب الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميتشو اللاعب بخوض تدريبات بدنية في صالة الجيمانزيوم.

محمد عبد الغني يظهر في التدريبات الجماعية للزمالك



انتظم محمد عبد الغني لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم الخميس.

وشارك اللاعب في التدريبات عقب منح اللاعب من الجهاز الطبي للفريق الضوء الأخضر لمشاركته بعد فترة تأهيل ماضية خضع لها بسبب الآم تعرض لها أعلى الظهر.

وظهر محمد عبد الغني خلال تدريبات الفريق اليوم بصورة رائعة جعلت الطمأنينة تظهر على الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو.

ويأمل المدير الفني للفريق في اكتمال عقد الفريق بمشاركة جميع اللاعبين قبل استئناف مشوار الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز والتي يستهل بعد التوقف بمواجهة انبي في الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المصري.

ويلتقي الزمالك نظيره انبي في الدوري المصري الممتاز يوم الأثنين المقبل وذلك عقب ختام فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة.