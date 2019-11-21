شكرا لقرائتكم الهلال يتأهب لأوراوا الياباني بمناورة تكتيكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم، يوم الخميس، مرانا فنيا وتكتيكيا في طوكيو، استعدادا لملاقاة أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم الأحد المقبل.

وفاز الهلال في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل سجله أندريه كاريو، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد جامعة الملك سعود بالرياض.

وركز الروماني رازفان لوتشيسكو، المدير الفني للهلال، على تطبيق عددا من الجمل الفنية والتكتيكية في المران، فيما أجرى مناورة على جزء من مساحة الملعب، وتابع التدريب فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة النادي.

وأشار نادي الهلال في حسابه الرسمي على "تويتر" بأن الفريق سيواصل تدريباته المغلقة، يوم الجمعة، تأهبا لمواجهة إياب نهائي دوري الأبطال.