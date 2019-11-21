شكرا لقرائتكم بودولسكي في طريقه إلى الدوري البولندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت تقارير صحفية بولندية يوم الخميس أن اللاعب الألماني الدولي السابق لوكاس بودولسكي قد ينتقل إلى صفوف جورنيك البولندي بمجرد انتهاء عقده مع فيسيل كوبي الياباني في يناير المقبل.

وقال بارتلومي بيريك المتحدث باسم نادي جورنيك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :النادي على تواصل مستمر مع لوكاس بودولسكي، لكننا لن نعقب على طبيعة هذه المحادثات.

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يذكر أن بودولسكي (34 عاما) الفائز مع منتخب ألمانيا بلقب مونديال 2014، مولود في بولندا، ويكتسب بودولسكي شهرة واسعة في بولندا بصفته مشجعا لنادي جورنيكو، في الماضي أعرب بودولسكي عن حلم في إنهاء مسيرته في جورنيك، بعد أن شهدت مسيرته السابقة الاحتراف في صفوف كولن وبايرن ميونخ وأرسنال وغلطة سراي.

ورجحت صحيفة "برزيغلاد سبورتوي" أن يجمع بودولسكي في بولندا بين كرة القدم وتوسيع أعماله من خلال مجموعة المطاعم التي يمتلكها، ويعد نادي جورنيك من أنجح الأندية البولندية حيث توج بلقب الدوري المحلي 14 مرة لكن أخرها جاء في 1988، لكنه أحرز لقب الكأس في 1991.

وبدأ بودولسكي مشواره مع المنتخب الألماني في السادس من يونيو 2004 تحت القيادة الفنية للاعب السابق رودي فولر أمام المجر، ولعب بودولسكي منذ ذلك التاريخ أربع بطولات لكأس أمم أوروبا وثلاث بطولات لكأس العالم.