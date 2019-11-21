النصر يتطلع للانفراد بصدارة الدوري السعودي









اسماء السيد - يتطلع النصر الى الانفراد بصدارة الدوري السعودي لكرة القدم عندما يحل ضيفا على الوحدة الاحد في ختام المرحلة العاشرة من الدوري السعودي لكرة القدم التي تفتتح الجمعة بثلاثة لقاءات.

ويتقاسم النصر حامل اللقب الصدارة مع جاره الهلال برصيد 20 نقطة لكل منهما مع أفضلية فارق الأهداف للاخير الذي تأجلت مباراته مع ضيفه العدالة إلى العاشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل بسبب خوضه إياب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا الأحد أمام مضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني (1-صفر ذهابا في الرياض).

ويسعى النصر إلى استغلال غياب جاره عن منافسات المرحلة للانفراد بالمركز الأول عبر تحقيق فوزه الخامس على التوالي والسابع هذا الموسم وان كانت صفوفه منقوصة بسبب غياب الثلاثي الدولي عبدالله مادو وعبد الرحمن العبيد وعبدالله الخيبري عن صفوف النصر للاصابة.

في المقابل، يأمل الوحدة في العودة إلى سكة الانتصارات بعد الخسارة أمام مضيفه الرائد 2-3 في المرحلة الماضية.

وبدأ الوحدة الموسم بشكل جيد لكنه نتائجه تراجعت في الفترة الأخيرة مما جعله يتراجع إلى المركز السابع برصيد 15 نقطة.

ويسعى الشباب السادس إلى استعادة توازنه واللحاق بركب المقدمة عندما يستضيف الفيحاء الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في افتتاح المرحلة.

ويتطلع الشباب إلى خطف النقاط الثلاث والبقاء قريبا من أندية المقدمة لا سيما وأنه سيدخل المباراة بصفوف مكتملة في ظل جاهزية جميع لاعبيه، فيما يأمل الفيحاء الثاني عشر في تحسين موقعه والتقدم في سلم الترتيب عبر المحافظة على سجله خالياً من الهزائم للمباراة الرابعة توالياً بعدما فاز في واحدة وتعادل في اثنتين.

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ويضع أبها والفتح النقاط الكاملة هدفا لهما عندما يلتقيان غدا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.

ويسعى أبها التاسع إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد النقاط الثلاث التي ستعيده لنغمة الانتصارات بعد خسارته الثقيلة أمام النصر برباعية نظيفة في المرحلة الماضية.

في المقابل، يأمل الفتح القابع في المركز الخامس عشر قبل الأخير برصيد 5 نقاط في تحقيق الفوز للابتعاد عن منطقة الخطر.

ويسعى الحزم الثامن وضيفه الرائد العاشر إلى استعادة نغمة الفوز التي غابت عنهما بتعادل الأول مع العدالة وخسارة الثاني أمام التعاون.

ويأمل ضمك في تفادي الخسارة السادسة تواليا عندما يستقبل التعاون المنتشي السبت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.

ويمر ضمك، متذيل الترتيب برصيد أربع نقاط، بأزمة نتائج، وعلى الرغم من إقالة مدربه السابق التونسي محمد الكوكي والتعاقد مع الجزائري نور الدين بن زكري إلا أن الوضع لم يتغير بل ازداد سوءاً في ظل توالي الهزائم التي ستعيده من حيث أتى ما لم يتغير الوضع للأفضل في المراحل المقبلة.

وعلى النقيض من ذلك، يعيش التعاون الخامس برصيد 16 نقطة، أفضل حالاته الفنية والمعنوية خصوصاً بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري ونجح في تحقيق ثلاث ثلاثيات على التوالي واحدة منها في مسابقة كأس الملك، ويتطلع إلى مواصلة سلسلة انتصاراته والاقتراب من فرق الصدارة.

وفي باقي المباريات، يلعب السبت الأهلي مع الفيصلي، بينما تختتم مباريات المرحلة الاحد بمواجهة الاتفاق والاتحاد.