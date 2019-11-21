شكرا لقرائتكم خبر عن البانيا تجدّد الثقة بالإيطالي إيدي ريا والان مع التفاصيل

الخميس 21 نوفمبر 2019 قرر ​الاتحاد الألباني لكرة القدم​ تجديد عقده المدرب الايطالي ​إيدي ريا​ صاحب الـ77 عاما ليبقى على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأول حتّى عام 2022، ليقوده في التصفيات المؤهلة إلى بطولة ​كأس العالم 2022​ في قطر.

وعُيّن ريا مدربا لمنتخب ​ألبانيا​ في منتصف تصفيات كأس أمم أوروبا 2020، بديلا لمواطنه كريستيان بانوتشي. وقال المدرب السابق للاتسيو: "إنها مغامرة جميلة وهناك مشروع مثير للإهتمام ولدي الكثير من الحماس، سوف أشرف هنا على حركة كرة القدم بأكملها وكوني أكبر مدرب في البلد فهذا يمنحني السعادة".

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