الامارات | بيل يوجه ضربة مباشرة في وجه ريال مدريد.. «قمة الإهانة»

شكرا لقرائتكم خبر عن بيل يوجه ضربة مباشرة في وجه ريال مدريد.. «قمة الإهانة» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل جناح ريال مدريد، الويلزي غاريث بيل، بتأهل منتخب بلاده لكأس أمم أوروبا (يورو 2020)، برفع علم سخر فيه من النادي الملكي.
وعقب فوز ويلز على المجر (2-صفر)، أول من أمس، احتفل بيل مع زملائه، برفع علم كُتب عليه «ويلز، الغولف، ريال مدريد... بهذا الترتيب».
وذلك في إشارة إلى أن «الميرينغي» يتذيل أولويات الجناح، البالغ من العمر 30 عاما.
وكان الإعلام الإسباني وبعض جماهير ريال مدريد، قد اتهموا بيل بتفضيله منتخب ويلز ورياضة الغولف على ناديه.
وهو ما دعا أحد مشجعي ويلز لطباعة هذا العلم، على سبيل السخرية.
وأصبحت الكرة الآن في ملعب الريال، بانتظار معرفة الإجراءات التي قد يتخذها ضد نجمه، الذي يلعب بين صفوفه منذ عام 2013.
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