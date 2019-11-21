شكرا لقرائتكم النجم الساحلى يعلن موافقة الكاف على إقامة مباراة الأهلى على "رادس"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف نادى النجم الساحلى التونسى اليوم الخميس، أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، حدد ملعب "رادس"، لاستضافة مباراته أمام الأهلى يوم 29 نوفمبر الجارى، ضمن منافسات الجولة الاولى لدور المجموعات بمسابقة دورى ابطال أفريقيا.

وأعلن نادى التجم الساحلى التونسى عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، أن مباراة الفريق أمام الأهلى ستنطلق فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وأوضح النجم الساحلى فى بيانه الصادر اليوم، أنه سيقوم بالكشف عن منافذ وبيع تذاكر مباراة الفريق أمام الأهلى خلال اليومين القادمين.

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وتقام مباريات النجم الساحلى خارج معقله الملعب الاولمبى بمدينة "سوسة" التونسية، بسبب الاصلاحات.

ورفض مسئولو ملعب "مصطفى بن جنات" بمدينة "المنستير" استضافة مباراة النجم الساحلى والأهلى، حيث اشترط مسئولوه إقامة اللقاء بدون حضور الجماهير، فى حين لم يحصل ملعب "الامل الرياضي" على اعتماد "الكاف" لاستضافة المباريات القارية، ليبقى أمام النجم الساحلى خياران لا ثالث لهما، وهما ملعب "الطيب المهيري" بمدينة "صفاقس"، وملعب رادس وكلاهما يقع على نفس المسافة من مدينة "سوسة"، قبل أن يستقر "الكاف" على إقامة المباراة بملعب "رادس".