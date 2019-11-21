شكرا لقرائتكم ثنائي طلائع الجيش الدولي ينتظمان في المران استعداداً لطنطا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم ثنائى طلائع الجيش الدولى محمد بسام وكريم طارق العائدين من معسكر المنتخب الوطنى فى تدريبات فريقهما، استعداداً لمواجهة طنطا بعد نهاية مهمتهم مع الفراعنة فى مباراتى كينيا وجزر القمر بالتصفيات الافريقية . ووضع طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش برنامج استشفائى للثنائى استعداداً لمواجهة طنطا . ويختتم فريق طلائع الجيش ، عصر غد الجمعة، استعداداته لمواجهة طنطا، ويعلن طارق يحيى المدير الفنى للفريق قائمة ناديه التى تتوجه لمدينة طنطا لدخول معسكر مغلق هناك استعداداً للمباراة. ويستعد طلائع الجيش لمواجهة طنطا باللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لمسابقة الدورى والمقرر لها الثانية والنصف ظهر السبت على استاد طنطا الرياضى . ولعب طلائع الجيش ثلاث مباريات فقط فى الدورى الممتاز خسر فى الجولة الأولى من المقاولون العرب بهدف دون رد، ثم التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية، وأخيرًا التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة للمسابقة فيما تأجلت للفريق ثلاث مباريات أخرى. Advertisements

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