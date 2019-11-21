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شكرا لقرائتكم ثنائي طلائع الجيش الدولي ينتظمان في المران استعداداً لطنطا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعد طلائع الجيش لمواجهة طنطا باللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لمسابقة الدورى والمقرر لها الثانية والنصف ظهر السبت على استاد طنطا الرياضى .
ولعب طلائع الجيش ثلاث مباريات فقط فى الدورى الممتاز خسر فى الجولة الأولى من المقاولون العرب بهدف دون رد، ثم التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية، وأخيرًا التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة للمسابقة فيما تأجلت للفريق ثلاث مباريات أخرى.
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