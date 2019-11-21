شكرا لقرائتكم جنش ينتهى من برنامجه التأهيلي فى إسبانيا ويعود للقاهرة الشهر المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مقرب من الحارس الدولى محمود عبد الرحيم الشهير بـ "جنش"، حارس مرمي نادي الزمالك،أن البرنامج الذى يخضع له الحارس فى إسبانيا الوقت الحالى، مدته 14 يوماً، وسيعود للفريق الأبيض خلال الشهر المقبل .

وأضاف المصدر إن جنش سيتواصل مع الطبيب الألمانى عقب إنهاء البرنامج التأهيلى الذى ينفذه فى إسبانيا لتحديد عودته إلى التدريبات عقب نهايته أو خوض مرحلة أخيرة من التأهيل في القاهرة.

وأصر "جنش" بعد إجراء الجراحة فى ألمانيا على الخضوع لعمليات التأهيل فى إسبانيا بتوصية من الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، وعادللقاهرة خلال الفترة الماضية للحصول على راحة ثم خضع لكشف طبى تحت إشراف الطبيب الألمانى الذى أجرى له الجراحة ثم غادر الحارس القاهرة، لتنفيذ برنامج التأهيل الأخير فى إسبانيا. Advertisements

وكان محمود جنش قد وصل إلى أسبانيا يوم الثلاثاء الماضى، لخوض المرحلة الأخيرة من عمليات تأهيله قبل العودة خلال الشهر المقبل إلى تدريبات الفريق الأبيض، حيث ينفذ جنش برنامجا للوصول إلى الجاهزية اللازمة للعودة إلى المشاركة مع الفريق فى المباريات بداية من شهر يناير المقبل وتعرض "جنش" لإصابة بقطع فى وتر أكيلس مع المنتخب الوطنى خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية الماضية التى أقيمت فى مصر وشهدت تتويج منتخب الجزائر بالبطولة ليغادر "جنش" إلى ألمانيا وقتها وقام بإجراء عملية جراحية فى القدم.

وفضل "جنش" بعد إجراء الجراحة فى ألمانيا على الخضوع لعمليات التأهيل فى إسبانيا بتوصية من الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى وعاد جنش للقاهرة خلال الفترة الماضية للحصول على راحة ثم خضع لكشف طبى تحت إشراف الطبيب الألمانى الذى أجرى له الجراحة ثم غادر الحارس، القاهرة، لتنفيذ برنامج التأهيل الأخير فى إسبانيا.

وأوضح المصدر ذاته إن جنش سيتواصل مع الطبيب الألمانى عقب إنهاء البرنامج التأهيلى الذى ينفذه خلال الوقت الحالى فى إسبانيا لتحديد عودته إلى التدريبات عقب نهايته أو خوض مرحلة أخيرة من التأهيل في القاهرة.