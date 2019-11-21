شكرا لقرائتكم حاوى للبيع يابتوع الروتين.. المقاصة يبحث عن عرض لأيمن حفنى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة عن عرض للاعب ايمن حفني صانع العاب الفريق القادم من الزمالك بداية الموسم الحالي، تحسبا لفشل قيده في قائمة الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في يناير القادم.

ينتظر مسئولو المقاصة موقف اتحاد الكرة في ملف فتح الاستبدال في يناير المقبل، حتي يتمكن النادي من قيد ايمن حفني في قائمته، بعدما استنفد النادي الاستبدال في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وهي نفسها الأزمة التي حالت دون قيد أيمن حفني في صفوف المقاصة.

ويبحث المجلس عن عرض في الوقت الراهن سواء داخل مصر او خارجها ، تحسبا لرفض اتحاد الكرة فتح قائمة الاستبدال في يناير، حتي يشارك اللاعب في المباريات في الستة أشهر المقبلة، علي أن يتم قيده في صفوف المقاصة في الصيف المقبل.