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شكرا لقرائتكم شريف إكرامي يتهم الجماهير المصرية بالسطحية واحتراف الجدل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونشر شريف اكرامى على حسابه الرسمي على موقع تويتر قائلا: "لم نتساءل عن خارطة الإعداد القوي أو كيف سيطور اللاعبين و الجهاز الفني أنفسهم للأولمبياد أو هل سيساعد الدوري المصري اللاعبين علي الظهور بشكل مشرف في طوكيو بل أول سؤال تم طرحه للرأي العام من هو الثلاثي الكبير الذي يستحق الانضمام! كأننا اعتدنا السطحيه واحترفنا الجدل و أدمنا الإختلاف".
شريف اكرامي
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