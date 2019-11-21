شكرا لقرائتكم شريف إكرامي يتهم الجماهير المصرية بالسطحية واحتراف الجدل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب شريف إكرامى حارس مرمى النادي الأهلي، من جماهير الكرة المصرية بدعم لاعبي المنتخب الاولمبي، بدلا من ترشيح لاعبين من المنتخب الأول لتدعيمهم في أولمبياد طوكيو 2020، بدلا من احباطهم بترشيح بدائل لهم.

ونشر شريف اكرامى على حسابه الرسمي على موقع تويتر قائلا: "لم نتساءل عن خارطة الإعداد القوي أو كيف سيطور اللاعبين و الجهاز الفني أنفسهم للأولمبياد أو هل سيساعد الدوري المصري اللاعبين علي الظهور بشكل مشرف في طوكيو بل أول سؤال تم طرحه للرأي العام من هو الثلاثي الكبير الذي يستحق الانضمام! كأننا اعتدنا السطحيه واحترفنا الجدل و أدمنا الإختلاف".