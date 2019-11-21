شكرا لقرائتكم إصابة محمود شيكابالا في تدريبات الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لإصابة خلال تدريبات الفريق اليوم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعداداً لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز. يسابق الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الزمن لإعداد محمود عبد الرازق شيكابالا قبل استئناف مباريات الدوري المصري الممتاز. وخضع شيكابالا اليوم خلال تدريبات الزمالك لتدريبات تأهيل تحت اشراف الجهاز الطبي للزمالك والمعد البدني Advertisements تدريبات تأهيلية لشيكابالا بعد مشاركته في بداية المران اليوم بشكل طبيعي وذلك بسبب آلام بسيطة في القدم. وطالب الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميتشو اللاعب بخوض تدريبات بدنية في صالة الجيمانزيوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة محمود شيكابالا في تدريبات الزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.