محمد عبد الغني يظهر في التدريبات الجماعية للزمالك...

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جدة - عمرو شويل انتظم محمد عبد الغني لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم الخميس.
وشارك اللاعب في التدريبات عقب منح اللاعب من الجهاز الطبي للفريق الضوء الأخضر لمشاركته بعد فترة تأهيل ماضية خضع لها بسبب الآم تعرض لها أعلى الظهر.
وظهر محمد عبد الغني خلال تدريبات الفريق اليوم بصورة رائعة جعلت الطمأنينة تظهر على الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو.
ويأمل المدير الفني للفريق في اكتمال عقد الفريق بمشاركة جميع اللاعبين قبل استئناف مشوار الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز والتي يستهل بعد التوقف بمواجهة انبي في الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المصري.
ويلتقي الزمالك نظيره انبي في الدوري المصري الممتاز يوم الأثنين المقبل وذلك عقب ختام فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة.
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