شكرا لقرائتكم لائحة الأولمبياد تحسم الجدل فى منح صلاح رقم "22" بقائمة طوكيو 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تسود حالة من الجدول حول قائمة المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، فى أولمبياد طوكيو 2020 بعد حسم الفراعنة أحد البطاقات الثلاث المخصصة للمنتخبات الافريقية.
سبب الجدل هو اختلاف الأراء حول إمكانية ضم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى للقائمة، وهو ما يتفق عليه البعض، بينما يرى البعض الأخر أن لاعبى المنتخب الأولمبى هم الأجدر والأحق بالتواجد فى القائمة لأنهم أصحاب الإنجاز.
فى هذا الصدد، كشف مصدر مطلع باتحاد الكرة أنه يمكن لشوقى غريب ضم الـ21 لاعبا المتواجدين حاليا فى القائمة، بجانب محمد صلاح نجم ليفربول والسفر معه إلى طوكيو لخوض البطولة.
أوضح أن لائحة البطولة تنص على أن القائمة تضم 18 لاعبا بينهم حارسيّ مرمى بجانب 4 لاعبين يتواجدون فى البطولة كاحتياطيين، تحسبا لأى ظرف قبل البطولة بـ24 ساعة حيث يمكن قيد أحدهم فى القائمة، ويعتبر قرار سفرهم مع البعثة تكريما لهم.
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