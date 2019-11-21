شكرا لقرائتكم مالاجاشي يدير نهائي أمم أفريقيا بين مصر وكوت ديفوار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجاء طاقم تحكيم مباراة مصر وكوت ديفوار مكون من : حكم الساحة: اندوفيترا راكوتوجاونا (مدغشقر) المساعدان: جيمس ايملي (سيشيل) وديك اوكيلو (اوغندا) الحكم الرابع: سليمان دجاما (جيبوتي) Advertisements كما أعلن الكاف عن حكام مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر لها غدا بين غانا وجنوب أفريقيا والذى جاء مكون من : حكم الساحة: بوبو تراوري (مالي) المساعدان: فتيحة جيرموني (المغرب) وابيلميرو دوس ريس (ساوتومي) الحكم الرابع: ساليما موكانساجا (رواندا)

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